.

Indore JCB Accident इंदौर में नगर निगम के जेसीबी ने कई वाहनों को मारी टक्कर, ढेरों लोग घायल Published on: 20 minutes ago

Koo_Logo Versions

इंदौर। जिले के एरोड्रम थाना क्षेत्र में देर रात नशे में धुत निगम कर्मचारी ने जेसीबी से कई वाहनों को टक्कर मारी दी. घटना के बाद कई वाहन चालकों ने जेसीबी चालक को रोकने का प्रयास किया. लेकिन उसने जेसीबी को और तेजी से भगाया जिसके कारण कई और वाहनों को जेसीबी ने टक्कर मार दी. इसके बाद वाहन चालकों ने जेसीबी चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है. इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं. इस घटना से एरोड्रम इलाके के लोग दहशत में है. किसी भी पीड़ित ने थाने पर किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. (jcb hit many vehicles in indore) (indore jcb driver collided many vehicle) (indore nagar nigam vehicle jcb hit many vehicles)