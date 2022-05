.

Indore Gaurav Diwas : गौरव दिवस के तीसरे दिन महिला मैराथन का आयोजन, एरोबिक्स पर महिलाओं ने किया जमकर डांस Published on: 24 minutes ago

Koo_Logo Versions

इंदौर। शहर के स्थापना दिवस (Indore Gaurav Diwas) पर सप्ताहिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. शुक्रवार को महिला सशक्तिकरण पर महिला मैराथन का आयोजन किया गया. जिसे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर (Tourism culture adhyatm minister Usha Thakur) ने झंडी दिखाकर रवाना किया. नेहरू स्टेडियम से जीपीओ, एमवाय अस्पताल, गीता भवन, पलासिया से नेहरू स्टेडियम तक दौड़ हुई. इसके पूर्व यहां जमकर एरोबिक्स डांस (Indore Women danced on aerobics) हुआ. जिसमें नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मैराथन (Womens marathon Indore) में शामिल होने वाली महिलाएं जमकर झूमीं. मंत्री उषा ठाकुर (Minister Usha Thakur)) ने कहा कि हम सौभाग्यशाली है कि मां अहिल्या की नगरी इंदौर में हमें रहने का मौका मिला है. मां अहिल्या देवी के आदर्श को हम सब याद रखें और इंदौर गौरव दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर मनाएं. (Indore Gaurav Diwas) (womens marathon organized on Indore Gaurav Diwas) (women dance on aerobics in indore)