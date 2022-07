.

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में विद्युत वितरण कंपनी का पावर स्टेशन आग की चपेट में आ गया. दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घटना तेजाजी नगर के बिलावली तलाब के पास की है. यहां पावर स्टेशन में अचानक आग लग गई. कंपनी ने पूरे मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी. फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. हालांकि आगजनी के बाद आसपास के क्षेत्रों की बिजली सप्लाई रोकना पड़ी. जिससे रहवासियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा. बताया जा रहा है कि कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों ने ऑयल टैंक बनाया गया था. जो आग की चपेट में आ गया था, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया. (Fire at power station in Indore) (Fire at power station of Power Distribution Company) (Fire brigade got under control)