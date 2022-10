.

Indore cycle yatra: प्राकृतिक दुष्परिणामों का अलर्ट बताने निकला बुजुर्ग, 7 राज्य के 1000 से ज्यादा गांव से निकलेगी साइकिल यात्रा Published on: 12 minutes ago

इंदौर। पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास (Environmental protection and development of ecology) के लिए देश के ख्यात पर्यावरणविद और पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी (Environmentalist and Padma Bhushan Anil Prakash Joshi) ने जन जागरण शुरु कर दिया है. (Indore cycle yatra) वह बेमौसम बरसात, तापमान, भूस्खलन के दुष्परिणामों से आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए देश की आर्थिक राजधानी से प्राकृतिक राजधानी उत्तराखंड तक निकलने वाली यात्रा में साइकिल से सात राज्य 1000 से ज्यादा गांव और 60 से ज्यादा शहरों से गुजरते हुए प्रगति से प्रकृति पथ नामक अपनी यात्रा 40 दिन में पूरी करेंगे. यह साइकिल यात्रा फिलहाल इंदौर पहुंची है. (anil prakash joshi cycling tour Indore)