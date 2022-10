.

अश्लील वीडियो दिखाकर पति करता था अननैचुरल सेक्स , महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, क्षूठ बोलकर की थी तीसरी शादी Published on: 20 minutes ago

इंदौर। लसूड़िया थाना में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य करने की शिकायत दर्ज कराया है. जिस पर पुलिस ने अप्राकृतिक कृत्य और विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज जांच शुरू कर दिया है. मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी सम्पत उपाध्याय ने बताया कि आरोपी पति व पति के परिजन पीड़िता को परेशान कर रहे थे. पति अलग अलग तरह से वीडियो दिखाकर अप्राकृतिक कृत्य करता था जिससे पीड़िता काफी परेशान हो गई थी. पीड़िता के पति ने कुछ वीडियो भी बना लिए थे और उन्हीं वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दे रहा था. डीसीपी ने बताया कि आरोपी की पहले से दो पत्नियां थी इसके बावजूद झूठ बोलकर आरोपी ने पीड़िता से शादी की. पूरे मामले में पुलिस ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है. (indore crime news)(husband do unnatural act with wife in indore) (indore police registered case) (unnatural act with wife in indore)