श्योपुर। मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में प्री-मानसून की पहली बारिश में ही नदी-नाले उफान पर आ गए हैं. बाबन्दा नाले में आए उफान के दौरान एक आदिवासी युवक रामजीलाल पानी के तेज बहाव में बह गया. युवक ने किसी तरह एक पेड़ की टहनी को पकड़ लिया, जिसके सहारे वह 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा. उसके चिल्लाने की आवाज सड़क से गुजर रहे एक व्यक्ति तक गई तो उसने प्रशासन और पुलिस को मामले की जानकारी दी. जिसके बाद एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया. फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.(Heavy rain in sheopur) (Man hanging from tree for three hours) (SDRF team saved lives) (first rain river nallahs overflowed in sheopur)