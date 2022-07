.

Sehore water logging: नसरुल्लागंज में बारिश से मची तबाही, लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त Published on: 5 hours ago

सीहोर। मध्यप्रदेश में लगातार हो रही जोरदार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं. (MP Heavy Rain) सीहोर में बारिश ने तबाही मचा रखी है. नसरुल्लागंज में रविवार को हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. (Sehore Nasrullahganj Water Logging) (Rain Flood Sehore) तहसील मुख्यालय का दो दर्जन से अधिक गांवों से संपर्क टूट गया. (Weather update in MP) नदियों और नालों के उफान पर होने से 1 घंटे से भी अधिक समय तक पुल से वाहनों का आवागमन बंद रहा. बताया गया कि, नसरुल्लागंज के मध्य से बहने वाले नाले में तेज गति से बहाव रहा. इसके साथ ही नंदगांव अंबर नदी उफान पर थी. (Heavy rain in Madhya Pradesh) जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. (Water Level increased In MP) पांचौर के नदी पर बने ब्रिज के ऊपर से भी पानी के बहाव के कारण आवागमन बंद रहा. नगर की निचली बस्तियों में पानी भरा था.