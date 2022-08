.

Heavy rain in khargone: सुकड़ी नदी के किनारे पिकनिक मना रहे थे लोग, अचानक आई बाढ़ में 13 कारें डूबी Published on: 7 minutes ago

खरगोन। बड़वाह के पास काटकूट थाना अंतर्गत सुकड़ी नदी (Sukdi river) के किनारे कुछ लोग पिकनिक मना रहे थे. तभी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग घबरा गए और अपना सामान एवं कार छोड़कर भाग खड़े हुए. तेज बहाव के चलते 13 कारें डूब गई. जबकि 3 कार बह गई. गनीमत रही कि इस पूरी घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. ग्रामीणों के ट्रेक्टर की मदद से कारों को निकालने का प्रयास किया गया. बलवाड़ा टीआई एसआर चौहान ने बताया कि ''इंदौर के लोग पार्टी करने यहां आए थे. नदी में पानी कम होने पर किनारे बैठकर खाना बना रहे थे. इसी दौरान उपरी क्षेत्र से अचानक नदी में पानी बढ़ गया,सभी लोग भाग गए, लेकिन कार नहीं निकाल पाए. 3 गाड़ियां बह गई हैं जबकि 4 गाड़ियों को निकाला जा चुका है''. (Heavy Rain in Khargone) (13 cars flowing in sukdi river) (Flood in Sukdi river) (Picnic at Sukdi River)