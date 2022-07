.

Heavy Rain In Jabalpur: भारी बारिश से शहर में जारी यलो अलर्ट, कहीं नदी नाले उफान पर तो कहीं घरों में घुसा पानी, देखें वीडियो Published on: 50 minutes ago

जबलपुर। मध्यप्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है. मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों तक मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह भविष्यवाणी की है. सोमवार सुबह से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं. ऊपरी हिस्सों में हो रही बारिश के कारण कई क्षेत्रों में आवागमन अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जबलपुर से चरगवां होते धूमा सिवनी जाने वाले मार्ग में नयानगर रपटा पर बारिश का पानी आने से लोगों का आवागमन बंद किया गया. इसकी वजह से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई. वहीं मौसम विभाग ने जबलपुर और भोपाल संभाग के अनूपपुर उमरिया, शहडोल, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मण्डला, कटनी, बैतूल, नर्मदापुरम सहित प्रदेश के 25 जिलों में यलो अलर्ट जारी की है (Jabalpur Yellow alert). इसको लेकर आने वाले 48 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने सभी सुरक्षा एजेंसियों और आपदा प्रबंधन को भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है. (Heavy Rain In Jabalpur) (Jabalpur Yellow alert issued due to heavy rain) (Heavy Rain In Jabalpur)