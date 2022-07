.

Chhindwara Heavy Rain: छिंदवाड़ा में बारिश ने मचाई तबाही, सौसर में बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी, तैरते नजर आए वाहन Published on: 3 hours ago

Koo_Logo Versions

छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पिछले एक सप्ताह से बारिश का दौर जारी है. जिले के सौसर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. आलम ये है कि निचले इलाके जलमग्न हो गए और कई घरों में 4 से 5 फीट पानी भर गया. सड़कों पर खड़े वाहन पूरी तरह से डूब गए. इतना ही नहीं एसडीओपी दफ्तर भी जलमग्न हो गया. इस जलभराव से नगरपालिका भी अछुता नहीं रहा. आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान सौसर में 8 इंच बारिश हुई. सिविल लाइंस क्षेत्र के पास नाले में बारिश का पानी बढ़ने से एक दुपहिया वाहन चालक फंस गया.(Heavy rain in Chhindwara District) (Flood in Sausar Chhindwara) (Rain Water Entered Houses in Sausar Chhindwara)