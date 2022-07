.

Rain In Betul District: सावन से पहले बैतूल में बारिश की झड़ी, पारसडोह और सतपुड़ा डैम के गेट खुले, घोड़ाडोंगरी में सबसे ज्यादा बारिश

बैतूल। सावन का महीना (Sawan Month 2022) शुरू होने में अभी 3 दिनों का समय है, लेकिन इससे पहले ही बैतूल जिले में सावन की झड़ी लग गई है. रविवार रात से ही जिले भर में अच्छी और लगातार बारिश हो रही है. जिले में अब तक औसत 57 मिलीमीटर बारिश हो गई है. सबसे ज्यादा 107 मिलीमीटर बारिश घोड़ाडोंगरी में हुई. बारिश के चलते आसपास के गांवों का सारणी से संपर्क टूट गया है. सारणी स्थित सतपुड़ा डैम के 7 गेटों को एक-एक फीट तक खोलना पड़ा है. इसी तरह आठनेर क्षेत्र में स्थित पारसडोह डैम के भी दो गेट सोमवार सुबह खोले गए. गेट खोले जाने के बाद यहां बेहद मनमोहक दृश्य नजर आ रहा था. जिसे देखने आस-पास के गांवों के लोग पहुंच रहे हैं. देखें वीडियो…(Heavy Rain In Betul District) (Satpura and Parasdoh Dam Gates had to be Opened) (107 MM rain fell in Ghoradongri)