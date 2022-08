.

Gwalior Sabhapati Election क्रॉस वोटिंग पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिह आग बबूला, कहा कांग्रेस ऐसे लोगों का मुंह काला कर पार्टी से निकाले Published on: 2 hours ago |

Updated on: 1 hours ago Koo_Logo Versions

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह (Govind singh) ने ग्वालियर में क्रॉस वोटिंग से सभापति की सीट हारने को लेकर बड़ा बयान दिया है. यह बयान उन्होंने अपने ही कांग्रेसी नेताओं को लेकर दिया है. उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के खून में गद्दारी है, जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं. ऐसे गद्दारों का मुंह काला करके पार्टी से बाहर निकालना चाहिए. जिस पार्टी के नाम पर चुनाव जीते हैं उसी की पीठ में छुरा घोंपने वालों का समाज को बहिष्कार कर देना चाहिए. ग्वालियर में नगर निगम सभापति चुनाव में कांग्रेस एक वोट से चुनाव हार गई थी. जिसके आरोप कांग्रेस के पार्षदों पर लगे थे. कहा जा रहा है कि कांग्रेस के दो पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है. यानी कि बीजेपी के सभापति को वोट दिया है. इसलिए सभापति का इलेक्शन कांग्रेस हार गई है. इस मामले को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक जांच कमेटी बनाई है. (Gwalior Sabhapati Election) (Govind singh In Gwalior) (Govind singh Statement Regarding Cross Voting) (Rebel Should be thrown out of Party)