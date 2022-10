.

राजमाता की 103वीं जयंती पर शामिल हुए सभी बीजेपी नेता, पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि Published on: 37 minutes ago

Koo_Logo Versions

ग्वालियर। राजमाता विजयाराजे सिंधिया की 103वीं जयंती है. भाजपा की संस्थापक सदस्यों में से एक रही राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें भावभीनी और संगीतमयी श्रद्धांजलि दी गई. इस मौके पर ग्वालियर चंबल अंचल के लगभग सभी भाजपा विधायक उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे. राजमाता के नाती केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी बुआ, राजमाता की बेटी यशोधरा राजे सिंधिया, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, पूर्व मंत्री इमरती देवी सहित विभिन्न राजनीतिक दल और समाजसेवी संस्थाओं के व्यक्ति कार्यक्रम में मौजूद थे. gwalior rajmata vijayaraje 103rd birth anniversary, floral tributes to rajmata umbrella in gwalior, bjp leaders paid floral tributes to rajmata