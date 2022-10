.

गुना। बीनागंज में 13 साल की नाबालिग लड़की को अगवा करने के मामले में एक युवक और युवती को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी जोड़े को बिजली के खंबे से बांधकर जमकर पिटाई की. मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक नाबालिग छात्रा कोचिंग जाने के लिए सुबह घर से निकली थी. छात्रा को नशे की हालत में आरोपियों ने अगवा करने की कोशिश की. मामले मे पुलिस ने आरोपी युवक और युवती के खिलाफ FIR दर्ज कर, दोनो को गिरफ्तार कर लिया है. (guna minor girl kidnapping) (guna villagers beat up accused) (beat up accused tying to electric pole in guna) (guna viral video)(mp news ) चाचोड़ा की उप-मंडल पुलिस अधिकारी (SDOP) दिव्या राजावत ने बताया कि घटना जिले के लहारचा गांव में सुबह उस वक्त हुई जब लड़की कोचिंग क्लास के लिए जा रही थी. उन्होंने कहा कि दंपति ने कथित तौर पर लड़की का अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन वह भागने में सफल रही और अपने माता-पिता को इस बारे में बताया. जब लड़की के पिता उसे मोटरसाइकिल पर स्कूल ले जा रहे थे, तो उसने जोड़े को बीनागंज रोड पर देखा और शोर मचाया. बच्ची के पिता और अन्य ग्रामीणों ने दंपत्ति को पकड़कर डंडे से बांधकर पीटा. उन्होंने बताया कि बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है. चाचोड़ा की SDOP दिव्या राजावत ने कहा कि गुस्साए ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर भी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें शांत कराया.