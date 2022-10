.

Dussehra 2022: इंदौर में अनोखा दशहरा, धर्म रक्षा समिति ने PFI का पुतला किया दहन Published on: 8 minutes ago

इंदौर। देशभर में रावण के पुतले का दहन किया गया, लेकिन इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र के जनता क्वार्टर में PFI के पुतले का दहन हुआ. कार्यक्रम का आयोजन धर्म रक्षा समिति के द्वारा किया गया था. पुतले पर स्टैंड कॉमेडियन मुनव्वर फारुखी, मोहम्मद गोस और मोहम्मद रियाज के फोटो भी लगाए गए और हर्षोल्लास के साथ पुतले को धर्म रक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा जलाया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के लोग भी थे. धर्म रक्षा समिति से जुड़े हुए संदीप जोशी एवं नारायण दुबे ने बताया कि PFI देश विरोधी गतिविधियों में जुड़ा हुआ था, एनआईए की टीम ने कार्रवाई करते हुए पीएफआई से जुड़े हुए कई लोगों को हिरासत में लिया. उसी को देखते हुए रावण दहन के मौके पर समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से PFI के पुतले का दहन किया गया.(Dussehra 2022) (Unique Dussehra in Indore) (Dharma Raksha Samiti burnt effigy of PFI) (PFI effigy Burnt in Indore)