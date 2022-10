.

कन्नौद में जलने से पहले धराशायी हुआ रावण, एक मजदूर गंभीर घायल, इंदौर रेफर

देवास। जिले के कन्नौद में हर साल जत्रा मैदान में रावण दहन किया जाता है. इस साल भी दशहरा पर एक विशाल रावण दहन के लिए बनवाया गया था. दोपहर में हुए मौसम के बदलाव से हवा आंधी शुरू हो गई. जिसमें दहन के लिए तैयार किया जा रहा रावण कर्मचारियों के ऊपर गिर गया. हादसे में कर्मचारियों को गंभीर रूप से चोट आई. जिनका प्राथमिक इलाज कन्नौद के सरकारी अस्पताल में करके इंदौर रेफर कर दिया है. जानकारी के अनुसार बुधवार को नगर परिषद द्वारा यात्रा मैदान पर रावण दहन की तैयारी की जा रही थी. सतवास के कलाकार 40 वर्षीय मुबारिक खान व अन्य कर्मचारियों द्वारा 31 फिट रावण को खड़ा किया जा रहा था. उसी वक्त मौसम ने अचानक रुख बदला और देखते ही देखते आंधी तुफान शुरू हो गया. तेज आंधी से रावण का पुतला जमीन पर गिरा गया. जिसकी चपेट में आने से कलाकार मुबारिक खान घायल हो गए. बताया जा रहा है कि उन्हें लोहे एंगल से चोट लगी है, जिससे कलाकार गंभीर घायल हो गया. उसे तुरंत कन्नौद के सिविल अस्पताल में ले जाया गया. जहां से प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में उसे इंदौर रैफर कर दिया गया है. वहीं यात्रा मैदान पर नगर पंचायत कर्मचारी ने रावण पुतले को वर्षा से बचाने के लिए प्लास्टिक से ढंका. dussehra 2022, ravana fell on laborer in kanood, accident happened due to rain on dussehra in dewas, effigy of ravana fell on laborer in kanood