Health System in Jharkhand: डॉक्टर ने मरीज के पेट में छोड़ा कपड़ा, दर्द से कराह रही महिला Published on: 37 minutes ago

रांचीः झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था(Health System in Jharkhand ) का सच जानकर आप हैरान हो जाएंगे. यहां कहीं पर ऑपरेशन के नाम पर आंख निकाल ली जाती है तो कहीं ऑपरेशन के बाद पेट में कपड़ा छोड़ दिया जाता है. ताजा मामला रांची के डोरंडा सदर अस्पताल का है. दरअसल 5 जुलाई को आरती वर्मा की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. डॉ. चंचल ने गर्भवती महिला आरती वर्मा का ऑपरेशन किया था. ऑपरेशन के दौरान पीड़ित महिला के पेट में कपड़ा छोड़ दिया था(Doctor left cloth in patient stomach in ranchi). अब महिला की हालत गंभीर बनी हुई है. परंतु ऑटो ड्राइवर पति के पास पैसा नहीं है कि वह दूसरी जगह ऑपेरशन कराए. वहीं सिविल सर्जन ने फोन ईटीवी भारत से कहा कि उन्हें भी जानकारी मिली है और मरीज का आगे इलाज कराया जाएगा. पूरी घटना को लेकर रांची के सिविल सर्जन डॉ विनोद कुमार ने कहा कि वह पूरे मामले की जांच के साथ साथ आरती के आगे के इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है. सिविल सर्जन ने फोन पर बताया कि जिस आरोपी महिला डॉक्टर ने डोरंडा सीएचसी में सिजेरियन किया था उसका तबादला हजारीबाग हो गया है. बावजूद इसके उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है. चतरा की रहने वाली आरती वर्मा की शादी गढ़वा के विशाल वर्मा से हुई है और दोनों रांची में किराए के मकान में रहते हैं और ऑटो चला कर गुजारा करते हैं. जो सहिया आरती को लेकर डोरंडा अस्पताल ले गयी थी वह भी अब आरती का फोन नहीं उठा रही है.