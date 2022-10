.

मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेता के अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, युवक की हत्या कर शव को दफना दिया था Published on: 2 hours ago

धार। पीथमपुर औद्योगिक इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते खरगोन जिले के युवक की अपहरण कर निर्मम हत्या के मामले में कामगार मजदूर कांग्रेस नेता आशिक पटेल सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गुरुवार को प्रशासन ने आशिक द्वारा पीथमपुर के वार्ड दो में खड़ी करोड़ों रुपए के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया. औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इस जमीन पर अवैध रूप से 200 से अधिक कमरों की कॉलोनी बना दी गई थी, जिसमें करीब 200 किरायेदार रह रहे थे. एसडीएम रोशनी पाटीदार ने बताया कि, एमपीआरडीसी और राजस्व विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया हुआ अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया है. लगभग 20000 स्क्वायर फीट जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया है. (dhar bulldozer ran on illegal property) (dhar bulldozer ran on illegal property of murder) (dhar accused killed youth police arrest)