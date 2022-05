.

दमोह के गांव में पानी का अकाल, कई किलोमीटर दूर से ला रहे हैं पीने का पानी Published on: 2 hours ago

दमोह। विकासखंड जबेरा के कई गांव भीषण जल संकट की चपेट में हैं. आसमान से बरसती आग और भीषण गर्मी से परेशान लोग पानी के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाकर मीलों का सफर तय कर पीने का पानी लेकर आते हैं. चंडी चोपरा में पिछले दो माह से जल संकट ने और विकराल रूप ले लिया है. ग्रामीणों को जहां से भी पानी होने की खबर मिलती है, ग्रामीण पानी के लिए उस ओर दौड़ लगा देते हैं. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां के लोग पानी के लिए कितने मोहताज हैं. लोग अपनी जान जोखिम में डालकर 40 फीट गहरे कुएं में उतरकर कीचड़ भरा पानी भर रहे हैं. ग्राम में भीषण जल संकट की स्थिति को जनप्रतिनिधि सचिन मोदी द्वारा विगत एक माह से उच्च अधिकारियों को शिकायत की जा रही है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. वहीं गांव हरदुआ सुमेर सिंह के रहने वाले उजियार सिंह ने बताया कि लगभग 200 लोग हर दिन मीलों का सफर तय करके पानी भरने के लिए यहां आते हैं. पानी की समस्या को देखते हुए निशुल्क पानी की व्यवस्था गांव के किसानों द्वारा की जा रही है. (water crisis in damoh) (damoh villagers drinking water bring from many kilometer far)