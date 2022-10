.

दमोह कृषि उपज मंडी में बारिश में भीगा हजारों क्विंटल अनाज, नहीं बिकने से निराश थे किसान Published on: 15 minutes ago

दमोह। कृषि उपज मंडी में बिकने आया करीब 2 से 3 हजार क्विंटल अनाज बारिश के कारण भीग गया. जिसके कारण किसानों को अब अनाज बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जिन किसानों के अनाज की नीलामी हो गई थी उन किसानों के अनाज की तुलाई समय पर नहीं हो सकी. वहीं जिन किसानों का अनाज नहीं तुल पाया वह टीन शैड में ही पड़ा रहा. टीन शैड में पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण पानी भर गया और अनाज भीग गया. ऐसे में व्यापारियों ने जिन किसानों का अनाज खरीदा था उसकी तौल भी कम कराई. किसानों का कहना है कि जो अनाज बिना बिका अनाज सड़ जाएगा,अब ऐसे में व्यापारी उस अनाज को नहीं खरीद रहे हैं. बारिश लगातार हो रही है और पर्याप्त धूप भी नहीं निकल रही है जिससे उसे सुखाने का भी कोई इंतजाम नहीं है. चौतरफा मार के बाद किसान अब बेवस नजर आ रहे हैं. (damoh grain soaked in rain) (selling grains in mp) (grain soaked in rai) (mp farmers)