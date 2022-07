.

Chhindwara Women Body Floating: बाजार से लौट रहे पति-पत्नी पिपरिया नदी में बहे, SDRF की मदद से पत्नी के शव को चिनौआ डैम से बाहर निकाला Published on: 41 minutes ago

छिंदवाड़ा। प्रदेश के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है. नर्मदा और बेतवा नदी का जल स्तर एक मीटर बढ़ गया है. वहीं छिंदवाड़ा में भी तेज बारिश का प्रकोप जारी है. इसकी वजह से कई नाले और नदियां ऊफान पर हैं. अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का चिनौआ डैम सातनाला से मिलकर बना हुआ है (Chhindwara Women Body Floating in Pipariya River). बारिश की वजह से इसका जलस्तर बढ़ गया है. इसकी वजह से यहां पर लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है. स्थानीय लोगों ने तेज बारिश में इस डैम में एक महिला का शव तैरते हुए देखा गया. इसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद मौके पर चौकी प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मी दल बल के साथ पहुंचे. डैम में शव को तैरता देख गोताखोरों को भी बुलाया गया (woman body found in chimaua dam in Chhindwara), और होमगार्ड की मदद से शव तक पहुंचने की व्यवस्था की गई. SDRF के जवान के सहयोग से शव को निकालने में सफलता हासिल हुई. अमरवाड़ा टीआई मोहन सिंह मर्सकोले ने बताया कि घाट पिपरिया के पति पत्नी शनिवार के दिन बाजार करने के लिए सिंगोडी गए हुए थे. लौटते समय शाम होने के बाद तेज बारिश होने की वजह से घाट पिपरिया के बीच नदी को पार करते समय बारिश के पानी के तेज बहाव के कारण वह संभल नहीं पाए और तेज बहाव में बह गए.