छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, लगातार हो रही बारिश से सड़कों का हाल भी बेहाल हैं, सड़कें जलमग्न हो गई है. वहीं जिले के शिव नगर कॉलोनी में बारिश की वजह से एक नाले में 3 बच्चे फंस गए थे, उन्हें निकालने के लिए परिवार वाले जुट गए. (Chhindwara Accident happened while rescuing three children). इस दौरान बच्चे तो सही सलामत बाहर निकाल लिए गए, लेकिन उन बच्चों के बड़े पिता (पिता के भाई) नाले में बह गए. फिलहाल तलाश जारी है. लोगों ने बताया कि, "बारिश की वजह से नाला उफान पर था, बच्चे घर जा रहे थे. इसी दौरान वह नाले में फंस गए थे, जिन्हें बचाने के दौरान उनके बड़े पिता बह गए." (father drowned in overflowing drain in Chhindwara)