.

Mandsaur Lehsun Mandi Bhav किसानों को रुला रहा लहसुन, ट्राली भर माल खदान में फेंकने को मजबूर किसान Published on: 57 minutes ago

Koo_Logo Versions

मंदसौर। लहसुन की बंपर पैदावार मध्यप्रदेश में किसानों के लिए मुसीबत बन गई है. कई जिलों में लहसुन की बंपर पैदावार हुई, जिसकी वजह से इसके दामों पर भारी असर पड़ा. इन हालातों से मालवा के किसान खासे परेशान हैं. मंडी में लहसुन के भाव जमीन पर आ गए हैं. लहसुन की उपज को बिक्री के लिए मंडियों में ले जाना भी अब यहां के किसानों के लिए दिक्कत भरा है. आर्थिक तौर पर भारी घाटे के कारण इस फसल को मंडियों में बेचने की जगह किसान अब इसे नदी, नालों और खदानों में भरे पानी में बहा रहे हैं. सही भाव नहीं मिलने से नाराज आदर्श ग्राम बालागुड़ा के एक किसान ने शनिवार दोपहर एक ट्राली लहसुन खदान में फेंक दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्ष पार्टी कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है. वहीं मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने इसे सरकार की गलत नीति बताया है. उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही किसान को अपने उपज का दाम नहीं मिल रहा है. bumper yield garlic mp, mp farmers throw garlic in rivers, garlic cultivation in mp, mandsaur farmer throw garlic in mines