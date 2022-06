.

Bhopal Crime News : भोपाल पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस, राहगीरों से मारपीट व वाहनों में की थी तोड़फोड़

भोपाल। राजधानी भोपाल के टीटी नगर थाना (TT Nagar police station Bhopal) क्षेत्र में बीते दिनों कई वाहनों में तोड़फोड़ कर राहगीरों के साथ मारपीट करने वाले बदमाशों का शनिवार को पुलिस ने जुलूस निकाला. पुलिस बदमाशों को कोर्ट में पेश करने जा रही थी. इसी दौरान पुलिस ने बदमाशों का जुलूस (Bhopal goons parade) उसी इलाके से निकाला जहां वाहनों में तोड़फोड़ और राहगीरों को पीटा था. बताया जा रहा है क‍ि अपना वर्चस्‍व जमाने के लिए बदमाशों ने यहां मारपीट की थी. टीटी नगर पुलिस ने मामले में 19 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. (Panic spreading crooks arrested) (Bhopal Police took out procession of miscreants) (Bhopal Police took out procession of goons)