.

Betwa River Vidisha: बेतवा का जलस्तर बढ़ा, घाट पर बने मंदिर डूबे, पुल से 4 फीट ऊपर बह रहा है पानी Published on: 1 hours ago

विदिशा। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाट पर बने मंदिर डूब गए हैं. अशोकनगर मार्ग स्थित बेतवा के पुराने पुल पर लगभग 5 फीट पानी है. बेतवा का यह रूप देखने विदिशा के लोग नए पुल पर जमा हो रहे हैं. लोगों के यहां नदी का तेज बहाव देखने आने से स्थानीय लोगों ने यहां भुट्टे बेचने के लिए ठेले लगा लिए हैं. जिससे पुल पर भारी भीड़ हो रही है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करना पड़ रही है, ताकि कोई दुर्घटना ना हो. नदी के पास बस्ती भी है जहां लोग बेतवा के रौद्र रूप को देखते हुए दहशत में है, हालांकि प्रशासन ने यहां किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं. (Weather update in MP) (Heavy rain in Madhya Pradesh) (High alert in Vidisha districts) (increased water level in mp) (Betwa River Vidisha)