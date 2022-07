.

Python Killed In Betul: मुर्गी को निवाला बना रहा था 'अजगर', वीडियो में देखें गुस्साए ग्रामीण ने कैसा किया हाल

बैतूल। जिले के पाथाखेड़ा के बजरंग कॉलोनी में उस समय लोग दहशत में आ गए जब लगभग सात फिट लंबा अजगर मुर्गी को खाने का प्रयास कर रहा था. इसके बाद वहां भीड़ जुट गई और भीड़ में मौजूद एक शख्स में अजगर को मार दिया. जिसका वीडियो वायरल होने पर सारणी निवासी वाइल्डलाइफ एंड नेचर कंजर्वेशन एक्टिविस्ट (Wildlife and nature conservation Activist) आदिल खान ने सूचना उत्तर वन मंडल डीएफओ राकेश डामोर को दी. जिसके बाद मौके पर सारणी रेंज (Sarni Range) का वन अमला पहुंचा और मृत अजगर की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है. आदिल ने बताया कि ''वह अधिकांश सांपों का निशुल्क रेस्क्यू करते हैं. परंतु फिर भी जागरूकता की कमी के चलते लोगों ने अजगर को मार दिया. जबकि वन विभाग को इस संबंध में मुहिम चलाकर लोगों को जागरुक करना चाहिए''. (Python Killed In Betul) (Python that came to eat hen was beaten to death) (Betul Forest Department Filed Case)