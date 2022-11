.

Betul: पत्नी की हत्या के बाद प्रेमी को मारने की फिराक में खंडहर में छिपा बैठा था पति, पुलिस ने किया गिरफ्तार Published on: 1 hours ago

बैतूल। सारणी में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी एक माह से जंगल और खंडहर में छुप कर रहा था. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंध होने का शक था, जिसके चलते सितंबर में लाठियों से पीटकर पत्नी की हत्या कर दी. जिसके बाद पत्नी के प्रेमी की हत्या करने की फिराक में एक माह से फरार चल रहा था. (Betul murder case) (Betul wife killer trying to kill lover) (trying to kill lover in MP)