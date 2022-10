.

बैतूल में आशापुर हाइवे पर नजर आया तेंदुआ, सिंगाजी धाम जा रहे श्रद्धालुओं ने बनाया Video Published on: 1 hours ago

बैतूल। आशापुर हाइवे पर तेंदुआ राहगीरों को दिखा. जिससे हड़कंप मच गया. खंडवा के पास स्थित सिंगाजी धाम जा रहे श्रद्धालुओं ने सुबह 4 से 5 बजे के बीच यह तेंदुआ पश्चिम वन मंडल की मोहदा रेंज में देखा. इस पर भक्तों ने इसका वीडियो बना लिया. बैतूल के पश्चिम वन मंडल में पिछले कुछ दिनों से एक तेंदुए का मूवमेंट देखा जा रहा है. रविवार की सुबह इसे मोहदा सर्किल की पूर्व मोहदा बीट में देखा गया. हालांकि उसे शिकार नहीं मिला. यह तेंदुआ दो दिन पहले चिचोली रेंज की नांदा सर्किल की पश्चिम बीट के जंगल में एक 3 वर्षीय बछिया को अपना शिकार बना चुका है. (betul leopard seen) (leopard seen on ashapur highway in betul) (singaji dham devotees made leopard video)