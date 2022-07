.

बैतूल। ग्रामीण क्षेत्रों में सांप नजर आना आम बात है. लेकिन, सावन यानि भोले बाबा की भक्ति का महीना हो और उनके प्रिय नाग देवता कहीं नजर आ जाएं तो नजारा कुछ और ही होता है. ऐसे में सांप केवल सांप नहीं रह जाते हैं. ऐसा ही कुछ शुक्रवार सुबह बैतूल जिले के आठनेर ब्लॉक में देखने को मिला. ग्राम भुसकुम के एक किसान के खेत में दिखा यह सांप कोई सामान्य सांप नहीं था बल्कि कोबरा था. कोबरा को देखे जाने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई. फिर क्या था, इसके साथ ही ग्रामीणों की आस्था और भक्ति भाव भी जाग गया. ग्रामीण दूध लेकर नागदेवता के पास पहुंचने लगे. भले ही वैज्ञानिक मान्यता हो कि सांप दूध नहीं पीते, लेकिन यहां ग्रामीणों द्वारा चम्मच में रखा गया सारा दूध कोबरा पी गया. इस बीच ग्रामीण सुरक्षित दूरी से नागदेवता के दर्शन लाभ भी लेते रहे. ग्रामीणों ने दूध पीते नाग का वीडियो भी बना लिया. (Kobra Found in Betul) (king cobra was seen in field) (Kobra drank milk with spoon in Betul) (Villager made Snake video)