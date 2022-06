.

Betul-Indore National Highway Accident: बैतूल में नागपुर जा रही बस पलटी, यात्री हुए घायल Published on: 31 minutes ago

बैतूल। बैतूल-इंदौर नेशनल हाईवे 59-A पर चिचोली के पास धारीवाल कंपनी की नागपुर जा रही बस पलट गई. बस पलटने (Betul Accident) की वजह से यात्री बस में रह गए. वहीं तेज बारिश होने की वजह से फोन करने के बाद भी एंबुलेंस समय पर रहते नहीं पहुंच पाई. दो घंटे तक ना 100 डायल और ना ही 108 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची. सुबह 6 बजे चिचोली पुलिस मौके पर पहुंची. यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर की गलती की वजह से ये सड़क हादसा हुआ. ड्राइवर ने सड़क छोड़कर निर्माणाधीन सड़क पर बस चढ़ा दी थी. बस में 20 से 25 लोग सवार थे जिन्हें मामूली चोटें आई हैं. (Betul Indore National Highway Accident) (Bus going to Nagpur overturns in Betul)