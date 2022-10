.

बालाघाट में फिल्म 'शोले' जैसा नजारा! पानी की टंकी पर चढ़कर महिला का हाईवोल्टेज ड्रामा, जानिये पूरा मामला

बालाघाट। साढ़े चार दशक पूर्व बनी 'शोले' फिल्म की बालाघाट में यादें ताजा हो गईं. दरअसल अतिक्रमण तोड़ने के विरोध में एक महिला जिला अस्पताल के सामने बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई और टंकी से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी दी. दरअसल, नगर पालिका चुनाव के बाद एक बार फिर से जिला प्रशासन ने मेहरा तालाब के अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था. अतिक्रमण को नहीं हटाया तो जिला प्रशासन, नगर पालिका व पुलिस अमला मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरु कर दी थी. अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध करते हुए एक महिला जिला अस्पताल के सामने बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई. घटना की जानकारी लगते ही कोतवाली थाना प्रभारी महिला स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे. इस दौरान बड़ी मशक्कत के बाद महिला को किसी तरह से पानी की टंकी से नीचे उतारा गया. पुलिस महिला को अपने साथ थाने लेकर गई, उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को पूरी की गई. (Balaghat Woman on Water Tank) (Balaghat Woman High Voltage Drama) (Woman Climbing on Water Tank in Sholay Style) (Balaghat Woman Threatened to Commit Suicide)