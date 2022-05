.

Published on: 1 hours ago

बड़वानी। राजपुर तहसील स्थित कपड़े की तीन मंजिला दुकान में आग लग गई. हादसे में लाखों रुपए का कपड़ा और सामान जलकर खाक हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने आग को फैलता देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी. फायर फाइटर्स के समय से नहीं पहुंचने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है. देरी से पहुंचे 4 फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं. वहीं आग लगने का कारण अभी सामने नहीं आया है. (Fire in three storey clothing shop in Barwani)