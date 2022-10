.

Amit Shah का सिंधिया के जय विलास पैलेस में हुआ भव्य स्वागत, राज शाही ठाठ बाट को देखकर आकर्षित हुए अमित शाह Published on: 38 minutes ago

Koo_Logo Versions

ग्वालियर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को ग्वालियर आए. जहां उन्होंने राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया. इसके साथ ही अमित शाह सिंधिया के जय विलास पैलेस भी गए. यहां शाही अंदाज में ढोल नगाड़े के साथ शाह का स्वागत हुआ. इस दौरान उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया यशोधरा राजे सिंधिया मौजूद रहे. सबसे पहले अमित शाह ने महल में मराठा गौरव गाथा गैलरी का अवलोकन किया और उसके बाद लगभग आधे घंटे तक सिंधिया ने महल की राजशाही को देखा. इस पूरे कार्यक्रम में अमित शाह सिंधिया की राजशाही को देखकर काफी आकर्षित हुए. अमित शाह ने दरबार हॉल में शाही अंदाज में खाना खाया जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है. (Amit shah visit Gwalior) (Amit shah grand welcome scindia jai vilas palace) (scindia palace Amit shah welcome in royal style) (Amit shah inaugurated gallery gatha swaraj ki)