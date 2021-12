.

जेल में कैदियों की मारपीट का Video Viral, तमाशबीन बनी रही जेल पुलिस



छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की नौगांव जेल से कैदियों में मारपीट का वीडियो सामने आया है. (Prisoners Assaulted in Chhatarpur jail) वायरल वीडियो नौगांव जेल के अंदर का है, जिसमें तीन बंदी आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. (Video of Prisoners Fighting in Jail Goes Viral) चौंकाने वाली बात यह है कि जिस समय यह झगड़ा हो रहा था, उस समय जेल पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की. वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जेल के अंदर बंद एक कैदी चलता हुआ आता है, तभी तो अन्य कैदी तेज दौड़ते हुए आते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं. (Prisoners Clash With Each Other in Naugaon Jail) मौके पर जेल पुलिस मौजूद रहती है, लेकिन किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लेती है. वीडियो में जिस कैदी के साथ मारपीट हो रही है उसका नाम रमाकांत विश्वकर्मा है. रमाकांत विश्वकर्मा को 3 महीने पहले नौगांव में हुए एक गोलीकांड में 307 के आरोप में जेल भेजा गया था. रमाकांत के साथ जो अन्य दो कैदी मारपीट कर रहे है उनका नाम शिवेन्द्र और पवन राजपूत है, जो कि पहले से ही नौगांव जेल में बंद है.