खरगोन। जिले में बुधवार को अनोखी शादी हुई. जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर कसरावद विकासखंड के बलवाड़ा में नर्मदा पार स्थित धार जिले के बलगांव में नाव से बारात (Barati Came on Boat In Madhya Pradesh) पहुंची. सजी-धजी नाव में कपिल पटेल दूल्हे के लिबास और बाराती साफा बांधे सवार थे. तट पर कसरावद की दुल्हन दिव्या के परिजनों ने उनका स्वागत किया. नर्मदा तट बलगांव के मौनी बाबा आश्रम में विवाह की रस्में (Bridegroom Reached to Get Married Sitting on Boat) पूरी हुई. गुब्बारों से सजी नाव से ही बाराती संग दूल्हा-दुल्हन लौट गए. बाराती दिलीप पटेल ने बताया कि बलवाड़ा से बलगांव की सड़क मार्ग की दूरी करीब 20 किमी है. नदी मार्ग से ये केवल एक किमी है. परिजनों ने सड़क मार्ग का 20 किमी के फेर से बचने के लिए नाव से आना तय किया. ग्राम बलगांव के बुजुर्ग बताते है नर्मदा के उस पार के रिश्तेदारी की बारातें हमेशा नाव से आती रही है. गांव तक वाहनों का प्रचलन तेजी से बढ़ने से नावों से बारातें आना कम हो गई. गांव में नाव से बारात आने का ऐसा नजारा करीब 20 साल बाद देखने को मिला है.