.

Video viral: भाई ने बहन की शादी को बनाया यादगार, कार या बुलेट से नहीं बैलगाड़ी से हुई विदाई Published on: 19 minutes ago



खंडवा। भाई-बहन का रिश्ता बहुत खास होता है और जब बात बहन की शादी की आए तो भाई उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने में जुट जाता है. खंडवा में एक भाई ने अपनी बहन की शादी को यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसा किया कि देखने वाले सब दंग रह गए. खंडवा से 15 किलोमीटर दूर ग्राम बड़गांव माली में उज्जवल पाटीदार का विवाह बड़गांव की ही रहने वाली कोमल से हुआ है. शादी के बाद जब कोमल की विदाई का समय आया तो उज्जवल के परिजनों ने विदाई के लिए कार लगा दी. लेकिन, दुल्हन के भाई विनीत ने अपनी बहन को सरप्राइस देने के लिए गुब्बारों से सजी बैलगाड़ी घर ले आया और उसी से बहन को विदा किया. इस अनोखी विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. (Unique farewell in marriage at Khandwa) (Bride on bullock cart in Khandwa)