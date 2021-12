.

उज्जैन में दिनदहाड़े मोबाइल चोरी की घटना को चोर ने दिया अंजाम, सीसीटीवी कैमरे में कैद चोर



उज्जैन। लगातार पुलिस द्वारा चोरी, लूट और अपराध पर लगाम लगाने के बावजूद भी चोरों के हौसले बुलंद हैं. नागदा के बड़े मिष्ठान भंडार से कीमती मोबाइल की चोरी की घटना सामने आई है. सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हो गया है. वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दुकान का मालिक दूसरे ग्राहकों से पैसे ले रहा, तभी मौका पाकर चोर आसानी से मोबाइल को काउंटर से उठाकर मौके से फरार हो जाता है. (Ujjain robbery of mobile from sweet shop) (Ujjain live mobile theft captured in cctv)