Video: हनुवंतिया में बोटिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा, पानी में गिरे पर्यटक, होमगार्ड जवानों ने बचाई जान Published on: 1 hours ago



खंडवा। प्रदेश के गोवा कहे जाने वाले हनुवंतिया पर्यटन स्थल पर लापरवाही से बोटिंग की जा रही है. रविवार शाम में पानी से भरे जलाशय में दो बोट पलट गई. जिससे इस पर सवार पर्यटक सिधे पानी में जा गिरे. (Tourists Fell in Water While Boating in Hanwutian) गनिमत रही की पर्यटक लाइफ सुरक्षा जैकेट पहने हुए थे. वहीं हाेमगार्ड जवानों ने अपनी जान पर खेलकर दोनों पर्यटकों की जान बचा ली. दरअसल रविवार होने के कारण हनूवंतिया पर्यटन स्थल पर सुबह से पर्यटकों की भीड़ रही. इस दौरान शाम को एक पर्यटक बोटिंग कर रहा था. इस बीच बोट पलट गई. इससे पर्यटक पानी में गिर गया. यह देख होमगार्ड के जवानों ने उसे पानी में कुदकर उसकी जान बचा ली. इस तरह की घटना दुसरी बार भी हुई. इस बार भी पर्यटक को होमगार्ड के जवान ने बचा लिया. बताया जाता है कि शाम में पानी में तेज लहरे उठ रही थी. इसके बावजूद बोट क्लब द्वारा बोटिंग करवाई जा रही थी. घटना की जानकारी मिलने पर मूंदी थाना प्रभारी ब्रजभुषण हिरवे भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि बोट पलटी थी, लेकिन इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है. (Accident happened during boating in Hanuwantia)