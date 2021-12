.

कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीदों को NSUI ने दी श्रद्धांजलि, पीपीसी कार्यालय में रखा दो मीनट का मौन Published on: 11 minutes ago



भोपाल। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत (Chief of Defense General Bipin Rawat) और अन्य शहीदों को एनएसयूआई ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि (NSUI Workers Pay Tribute to Martyrs in Coonoor Helicopter Crash) अर्पित की. युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने बताया कि देश की रक्षा के लिए कई वर्षों से समर्पित रक्षा प्रमुख शहीद बिपिन रावत का जाना देश और सेना के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति हैं. शहीदों को एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की.