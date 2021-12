.

Viral Video: कचरा गाड़ी में देश का भविष्य! MP के राजकीय खेल और खिलाड़ियों से भद्दा मजाक, उज्जैन नगर निगम ने खिलाड़ियों को कचरा गाड़ी में ढोया Published on: 2 hours ago



उज्जैन। क्षिप्रा नदी किनारे चल रहे कार्तिक मेला ग्राउंड में मलखंब का आयोजन होना था. (malkhamb players carried in garbage van in ujjain) इस आयोजन में खिलाड़ियों को व्यामशाला से लेकर कार्तिक मेला ग्राउंड तक नगर निगम की कचरा गाड़ी में ले जाया गया. फोटो वायरल होने के बाद उज्जैन नगर निगम की शहर भर में किरकिरी हो रही है. दरअसल कार्तिक मेला ग्राउंड रोजाना शाम को सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम होते है. इसके तहत ग्राउंड में मंगलवार को मलखंब का प्रदर्शन होना था. जिसके लिए खिलाड़ियों को कचरा गाड़ी में ले जाया गया. अब इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए है. (viral video of malkhamb players moving in a garbage van) Etv Bharat ने इस संबंध में जब अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया.