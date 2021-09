.

Live Firing: जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष, खुलेआम चली गोलियां Published on: 55 minutes ago



छतरपुर। जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र (Civil Line Police Station Area) में मारपीट का वीडियो वायरल (Video of Assault Goes Viral) हो रहा है. वीडियो में कुछ लोगों के हाथ में बंदूक भी दिखाई दे रही हैं. जो फायरिंग (Firing) भी कर रहे है. बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट (Fighting Between 2 Parties Due to Land Dispute) हो गई. जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से मारपीट शुरू कर दी. मारपीट में लगभग चार लोग घायल बताए जा रहे है. पीड़ित परिवार का कहना है कि मारपीट करने वाले लोग बीजेपी अल्पसंख्य मोर्चा के प्रदेश महामंत्री जावेद अख्तर के थे. इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है. तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.