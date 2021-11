.

Indore Accident CCTV Footage: रेंज रफ्तार कंटेनर घुसा रेलिंग में, नहीं हुई कोई जनहानि Published on: 40 minutes ago



इंदौर। (Indore Accident)शहर में लगातार एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में गोपुर चौराहे पर एक तेज रफ्तार कंटेनर रेलिंग(CCTV Of Accident) में घुस गया .तेज रफ्तार कंटेनर की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. (fast speed container rammed into railing)घटना इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के गोपुर चौराहे की है. जिस समय यह पूरी घटना हुई वहां पर वाहन चालकों की काफी आवाजाही थी. घटना में कोई जनहानि नहीं(No casualty in accident) हुई है. सीसीटीवी कैमरे में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से तेज रफ्तार कंटेनर एक बाइक सवार को टक्कर मारते हुए रेलिंग में घुस गया. घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची. कंटेनर के ड्राइवर को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है.