बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे मशहूर गायक सोनू निगम, मंदिर में बन रहे अस्पताल में करेंगे सहयोग



उज्जैन। मशहूर गायक सोनू निगम शनिवार को बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे.(Sonu Nigam Reached at Baba Mahakal Mandir) सोनू निगम ने गर्भ ग्रह में जाकर बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया. (Sonu Nigam Worshiped Baba Mahakal) वही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल के लिए क्या किया जा सकता है, मैं उसके लिए तैयार हुं. सोनू निगम ने करीब 10 मिनिट तक पूजन अर्चन के बाद मंदिर के विस्तारीकरण के काम को भी देखा. प्रशसक धाकड़ ने सोनू निगम को चल रहे कामों के बारे में जानकारी दी. सोनू निगम ने महाकाल मंदिर समिति के बनने वाले अस्पताल में अपनी भागीदारी की बात कही है. (Sonu Nigam will Donate to Mahakal Temple Hospital) उम्मीद है कि सोनू निगम अस्पताल के लिए दान राशि महाकाल मंदिर समिति को जल्द ही भेट करेंगे.