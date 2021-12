.

Video: घर के आंगन में शावकों ने जमाया डेरा, रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंचा वन अमला Published on: 5 minutes ago



कटनी। जिले के बरही के झिरिया गांव में 2 शावकों ने एक किसान के घर के पीछे बाड़ी में अपना डेरा जमा लिया. (Cubs Set up Camp in Courtyard of House) इस खबर से पूरा गांव दहशत में है. जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों ने बरही वन विभाग के कर्मचारियों को दी. वह मौके पर पहुंचे. और शावकों का रेस्क्यू शुरू कर दिया. मौके पर पहुंचे बरही वन परीक्षेत्र कर्मचारियों ने बताया कि ये 2 शावक जिनकी लगभग उम्र 2 से 3 माह है. यह बरही के झिरिया गांव के निवासी नरेश साहू नामक किसान के घर पीछे बने बाड़ी में अपना डेरा जमाए हुए है. (Two Tigers Entered Village) इसकी सूचना बांधवगढ़ के रेस्क्यू टीम को दी है. (Bandhavgarh Rescue Team Rescuing Cubs in Katni) सुरक्षा के मद्देनजर बरही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया है.