MP Weather Update: आसमान से हुई आफत की बारिश, रोते बिलखते किसानों का वीडियो वायरल Published on: 29 minutes ago



छतरपुर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है. वहीं इस बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है. बेमौसम बरसात (rain in mp) से प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है. तेज बारिश आंधी और ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को बेहद नुकसान हुआ है. इस बीच फसलों के नुकसान होने पर किसानों का दर्द आखों से गिर रहे आंसू के जरिए देखने को मिला. किसानों का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बुजुर्ग किसान ओलावृष्टि में गिरे ओलों के सामने रोता हुआ दिखाई दे रहा है. एक बुजुर्ग महिला उसे समझा रही है कि मोदी सब ठीक कर देंगे. वहीं ओलावृष्टि के बाद जनप्रतिनिधि और अधिकारी सक्रिय हो गए हैं. किसानों की फसलों को देखने के लिए मौके पर पहुंच ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं. ओलावृष्टि में हुए नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द किसानों को दिलाए जाने की बात कही जा रही है. (Chhatarpur hailstorm) (Video of crying farmers goes viral MP)