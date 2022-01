.

Burning Bore of Morena: पानी की जगह आग उगल रहा है सरकारी बोर, देखिए वीडियो Published on: 1 hours ago



मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से चौंकाने वाली खबर आ रही है. यहां की सबलगढ़ तहसील के बकसपुर गांव में सरकारी बोर से पानी की जगह आग की लपटें निकल रही हैं. इस खबर को सुनकर लोग हैरान हो रहे हैं और इस बोर को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है. ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन की टीम जांच में जुट गई है. बकसपुर गांव के ग्रामीण पिछले कई साल से पानी की समस्या से जूझ रहे थे, जिसको लेकर गांव में नल जल योजना के तहत बोर का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन आग की लपटें देखकर वहां हड़कंप मच गया. देखिए वीडियो... (Bore emanating Fire instead of water in Morena) (Burning Bore of Morena)