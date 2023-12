भोपाल। राजधानी भोपाल में भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही है. बैठक में सीएम का नाम घोषित किया जाना है. लेकिन बैठक से पहले प्रत्याशियों के समर्थक भाजपा कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते दिखे. समर्थकों ने प्रहलाद पटेल, रीती पाठक, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में नारे लगाए. किसी ने भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया. जब लोगों से शिवराज सिंह को लेकर पूछा गया तो उनका कहना था 18 सालों से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं, अब नया चेहरा होना चाहिए. वहीं किसी ने कहा मामा तो गया. बता दें कि कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक में सीएम का ऐलान किया जाएगा. Who Will be CM in MP