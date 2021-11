.

जबलपुर में बाल-बाल बची थाना प्रभारी की जान, देखें वीडियो Published on: 26 minutes ago



जबलपुर के हनुमान ताल थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम देवर ने भाभी की हत्या (murder in Hanuman Tal police station area ) कर दी, इसी मामले में तफ्तीश करने पहुंचे थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी पर मकान की दीवार तेज आवाज के साथ गिर (wall of house fell on Hanuman Tal station incharge) गई, जिससे वहां मौजूद कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं. थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी (TI Umesh Golhani) को ज्यादा चोट आई है. घटना के वक्त पुलिसकर्मी मृतका के परिजनों के बयान दर्ज कर रही थी. बताया जा रहा है कि अगर समय रहते थाना प्रभारी अपने आपको नहीं बचाते तो बड़ा हादसा हो सकता था.