.

होम गार्ड स्थापना दिवस समारोह में गृह मंत्री ने ली परेड की सलामी Published on: 2 hours ago



भोपाल। होम गार्ड स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह (parade on Home Guard Raising Day) में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए, जहां उन्होंने परेड की सलामी ली, साथ ही कुछ जवानों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया. साथ ही गृह मंत्री ने जबलपुर में राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन संस्थान (Disaster Management Institute to be built in Jabalpur) बनाए जाने के लिए बजट आवंटन की स्वीकृति और जमीन का चयन जल्द से जल्द कराए जाने की बात कही है.