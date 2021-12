.

टीटी नगर स्टेडियम में कोविड गाइडलाइन का पालन, खिलाड़ी-कोच सबके लिए मास्क-सैनिटाइजर अनिवार्य Published on: 1 hours ago



भोपाल। जनवरी में कोरोना की तीसरी लहर का संभावित खतरा मंडराने लगा है, ऐसे में मध्यप्रदेश का खेल विभाग सतर्क (Increased caution amid threat of Corona pandemic third wave) हो गया है और स्टेडियम में आने वाले सभी खिलाड़ियों को टेंप्रेचर टेस्टिंग के साथ ही सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है, जिसमे जूते से लेकर बैग तक सैनिटाइज किया जा रहा है. खिलाड़ी भी मानते हैं कि इसके कारण वह सुरक्षित रहेंगे और भले ही 5-10 मिनट का समय उन्हें अतिरिक्त देना पड़े, लेकिन सुरक्षा (precautions for Corona pandemic third wave) सबसे पहले जरूरी है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि जनवरी में कोविड की लहर का खतरा मध्यप्रदेश पर भी हो सकता है, ऐसे में लोगों को मास्क लगाने, सैनिटाइज करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन (covid guidelines apply for safety) करना जरूरी है. भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में सबसे ज्यादा खिलाड़ी आते हैं, जिसमें बोर्डिंग के साथ ही डे बोर्डिंग के भी खिलाड़ी हैं, जोकि बाहर रहते हैं और शाम के समय प्रैक्टिस करने स्टेडियम में जाते हैं. वो अलग-अलग खेलों में अपने खेल का जौहर दिखाते हैं. ऐसे में सुरक्षा के लिए गेट पर ऑटोमैटिक सैनिटराइजर मशीन (covid guidelines follow in tt nagar stadium) लगाई गई है. इस खेल अकादमी में 600 से 800 खिलाड़ी प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है.